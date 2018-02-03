В Баку в жилом здании произошел пожар, два полицейских отравились

В Баку произошел пожар в магазине, расположенном в доме по адресу Насиминский район, улица Шамиля Азизбекова 156.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь. Люди, находившиеся в квартирах дома, были эвакуированы. В результате инцидента дымом отравились два полицейских. Один из них был доставлен Клинический Медицинский центр № 1, передает АПА.

Была оказана медицинская помощь другим пострадавшим, отравившимся дымом – Керему Сафарли, 2004 г.р., Эльджану Сафарли, 2006 г.р. и Сельджану Сафарли, 2009 г.р. Их состояние удовлетворительное. Пострадавшие являются родственниками.