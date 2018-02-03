Исследователи американского космического агентства НАСА обнаружили в атмосфере спутника Сатурна Титан вещество, которое может свидетельствовать о наличии на нем микроорганизмов, сообщает Phys.org.

Небольшая концентрация акрилонитрила – соединения, участвующего в формировании клеточных мембран микроорганизмов, которые, возможно, живут в метановых океанах, – была зафиксирована на высоте 200 километров над поверхностью Титана, передает РИА «Новости».

Отмечается, что наибольшее количество молекул обнаружено над южным полюсом.

На Титане господствуют низкие температуры – минус 179 градусов по Цельсию. В таких условиях акрилонитрил концентрируется в капли и падает в метановые озера.

По итогам проведенного эксперимента исследователи пришли к выводу, что в северной части спутника вещества должно хватить для создания 10 тыс. живых клеток на один кубический сантиметр. Этот показатель превышает число бактерий в прибрежных районах земных океанов.

Специалисты НАСА применяли комплекс радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array для обнаружения соединения.

Ранее зонд «Кассини» передал на Землю первые фотографии Сатурна и его колец, полученные им незадолго до первого «нырка» через кольца планеты, сразу после пролета через атмосферу Титана и перехода на новую орбиту.