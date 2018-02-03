Видеоролики, подготовленные государственными СМИ будут помечаться специальной отметкой в YouTube. Об этом в субботу, 3 февраля сообщает УНІАН со ссылкой на официальное заявление компании.

«Наша цель — обеспечить пользователей дополнительной информацией, чтобы помочь им лучше понимать источники тех новостных материалов, которые они выбирают смотреть на YouTube», — говорится в заявлении.

Во время демонстрации подобных видео специальная отметка будет отображаться над его названием и будет включать в себя ссылку на страницу СМИ в Википедии.