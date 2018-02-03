Глава американской компании SpaceX и гендиректор разработчика электромобилей Tesla Илон Маск решил переименовать разработанные его компанией Boring огнеметы от «зомби-апокалипсиса» в неогнеметы, чтобы избежать проблем на таможне, сообщает РИА Новости.

«По-видимому, некоторые таможенные агентства заявляют, что не пропустят отправку чего-либо с названием «огнемет». Чтобы решить эту проблему, мы переименовывает их в «неогнеметы», — написал Маск в Twitter.

«Или устройство для повышения температуры», — добавил он.