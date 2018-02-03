Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что в ближайшие два года курс национальной валюты в Азербайджане не покажет резких колебаний на фоне вероятности сохранения стабильных нефтяных цен на мировом рынке.

Об этом говорится в подготовленной агентством рейтинговой оценке по Азербайджану.

Fitch отмечает, что уровень долларизации кредитов и депозитов в Азербайджане снизился и составил соответственно 40,6% и 72,1% на конец ноября 2017 года.

«Учитывая, что цена на нефть останется стабильной, то мы прогнозируем, что кур маната в ближайшие 2 года не изменится», — отмечается в сообщении агентства.