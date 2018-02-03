Отсоединяются и демонтируются все газо-, водо- и электролинии, идущие в оползневую зону Баиловского склона в Сабаильском районе Баку, сообщили в субботу Trend владельцы расположенных в этой зоне квартир.

По их словам, после появления на территории трещин подача электричества, газа и воды в дома была приостановлена. «Тогда была приостановлена подача, а сейчас линии отсоединяются от магистральных линий и демонтируются. По вечерам женщин и детей отправляем во временные убежища, а мужчины остаются дома», — сказали жильцы.

Напомним, что в результате активизации процесса в оползневой зоне в поселке Баилово в домах появились трещины.