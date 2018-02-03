Участникам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи не удалось добиться какого-либо результата, считает глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Мы хотим вернуться к задаче устранения ИГИЛ (запрещено в РФ) и уничтожения всех точек их базирования, чтобы они (террористы — ред.) бежали, и добиться в Сирии того, чтобы мы могли свободнее участвовать в женевском процессе», — приводит слова Мэттиса «Интерфакс».

«Вы видите у (конгресса в) Сочи не получилось, и считаю, что это самый вежливый способ описать результат. Они — (спецпосланник ООН по Сирии) Стаффан де Мистура и ООН — направляются в Женеву», — заявил шеф Пентагона.