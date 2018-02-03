Глава Пентагона Джеймс Мэттис поблагодарил министра обороны Украины Степана Полторака за смелость перед лицом российской агрессии, сообщает Министерство обороны США.

«Он (глава Пентагона — ред.) выразил признательность Полтораку за смелость его страны перед лицом российской агрессии», — говорится в сообщении по итогам встречи глав военных ведомств двух государств.

Отмечается, что Мэттис и Полторак также пообещали укрепить сотрудничество между Вашингтоном и Киевом, «основанное на взаимных интересах безопасности и разделяемых обеими странами принципах».

Глава Минобороны Украины находится с официальным визитом в США. Ожидается, что Полторак примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран.

В прошлом году США одобрили план по предоставлению украинской стороне летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В России выразили обеспокоенность в связи с намерением Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие.