Согласно национальной ядерной доктрине США, в стране начали реализацию программы по созданию и развертыванию бомбардировщика следующего поколения B-21 Raider, сообщает “Интерфакс”

«В рамках этой программы предусмотрены усиление и последующая замена элементов обычных и способных нести ядерное оружие бомбардировщиков, начиная с середины 2020-х годов», − говорится в документе.

Отмечается, что в настоящее время на вооружении США состоят 14 подводных лодок класса Огайо с баллистическими ракетами.

«Мы намерены продолжать принимать меры, необходимые для того, чтобы подлодки этого класса оставались в состоянии полной боеготовности и устойчивости до тех пор, пока они не будут заменены на подлодки класса Колумбия», − следует из текста доктрины.

В рамках программы Колумбия предусмотрено введение в строй минимум 12 подлодок, которые заменят существующие подлодки класса Огайо.

«США приступили к реализации программы создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания, в рамках которой в 2029 году начнется замена межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III», − указано в документе.