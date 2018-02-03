В новой американской ядерной доктрине, опубликованной в пятницу, 2 февраля, утверждается, что Северная Корея через несколько месяцев сможет нанести ракетно-ядерный удар по США.

«Северная Корея ускорила провокационные попытки получить ядерное оружие и ракетные возможности, а также выразила конкретные угрозы использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов и их союзников в регионе», − говорится в документе.

Отмечается, что северокорейские официальные лица настаивают на том, что страна не откажется от ядерного оружия.

«Северная Корея может оказаться всего в нескольких месяцах от возможности нанести удар по Соединенным Штатам ракетами с ядерным вооружением. В последние годы Северная Корея значительно расширила полетные испытания ракет, в последнее время проводя испытания ракет межконтинентального радиуса действия, способных достичь территории США», − указано в доктрине.