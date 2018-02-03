Минфин США объявил о новых санкциях против физических и юридических лиц, имеющих отношение к финансовой сети ливанского шиитского движения «Хезболла», передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление ведомства.

Под санкциями оказались шесть человек и семь компаний из Ливана, Ганы и Либерии, связанные с финансистом «Хезболлы» Адхамом Табаджой, сообщает АП.

«Хезболла» — террористическая организация, ответственная за гибель сотен американцев. Она также является основным сателлитом Ирана, используемым для подрыва легитимных арабских правительств по всему Ближнему Востоку. Администрация привержена задаче раскрытия и разрушения сетей «Хезболлы», в том числе на Ближнем Востоке и в Западной Африке, которые используют для финансирования нелегальных операций», — говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

С.Мунчин пообещал продолжать политику изоляции «Хезболлы» от международной финансовой системы.

АП отмечает, что в администрации США рассматривают эти санкции в качестве «первой волны» мер, направленных на ослабление движения «Хезболлы», которому оказывает поддержку Иран. В Вашингтоне оценивают ежегодную помощь Тегерана «Хезболле» примерно в $700 млн, добавляет АП.