Alphabet Inc., холдинговая компания Google, и нефтяная госкорпорация Saudi Aramco ведут переговоры о создании в Саудовской Аравии высокотехнологичного центра, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, сообщает «Интерфакс».

По словам источников, переговоры ведутся уже несколько месяцев и касаются, в частности, создания в стране ряда центров обработки данных (ЦОД).

Вместе с тем пока неясно, кому будут принадлежать эти ЦОД и какую информацию они будут обрабатывать. Когда сделка будет заключена и на какой срок, также непонятно.

В любом случае, подобное партнерство с одной из крупнейших компаний мира поможет развитию технологий в Саудовской Аравии. Именно такую цель ставит перед королевством наследный принц Мохаммед бин Салман в рамках стратегии Vision 2030, направленной на снижение зависимости от экспорта энергоносителей.