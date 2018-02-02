Взрыв в здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар Анкары был терактом, передает РИА «Новости» заявление администрации губернатора Анкары.

«В результате экспертиз на месте взрыва 1 февраля в 20.03 (21.03 — бак.вр.) найдены доказательства того, что было использовано взрывное устройство. Были изучены видео с камер наружного наблюдения, и выяснилось, что подозрительный мужчина вошел в здание и оставил на входе сумку, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в рамках начатого расследования в провинции Османие на юге Турции была обнаружена машина, в которой находился подозреваемый, а также два человека, которые ему помогали.

«В процессе преследования один из подозреваемых, у которого были обнаружены фальшивые документы, был убит. Им оказался уроженец провинции Мардин Эрсен Эртоган 1991 года рождения, который проходил обучение в лагере сирийского курдского «Демократического союза» и проник в Турцию незаконным путем. Всего по делу задержано восемь человек в провинциях Адана, Ширнак и Мардин, находившиеся с ним в контакте», — говорится в документе.

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