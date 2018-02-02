Президент «Лукойла» Вагит Алекперов на внебиржевом рынке приобрел 100 тыс. акций компании на 373,4 млн рублей, говорится в сообщении компании, передает РИА Новости.

Таким образом, доля акций, которой он владеет напрямую, выросла с 2,464% до 2,476%. Сделка произошла 31 января.

Также «Лукойл» сообщил, что вице-президент «Лукойла» Леонид Федун приобрел акций «Лукойла» на общую сумму 7,597 млн рублей, а его доля возросла с 1,1763% до 1,1765%. Федун приобрел акции на Московской бирже 30 января. Одновременно его жена Марина Федун приобрела также на бирже 18 акций на общую сумму 67 тыс. рублей.

Ранее Алекперов сообщал, что «Лукойл» может погасить до 10% казначейских акций, или 100 млн акций до конца 2018 г. По его словам, еще 40 млн акций будет депонировано для мотивации менеджмента.

Алекперов говорил, что после погашения казначейских акций его пакет в компании составит порядка 30%, а Федуна — до 10%.

Кроме того, глава компании отмечал, что в течение пяти лет «Лукойл» направит $2-3 млрд на buy back.

Совет директоров «Лукойла» одобрил погашение основной части казначейских акций компании, находящихся на балансе. Оставшиеся планируется использовать в программе мотивации ключевых работников.

Ранее «Лукойл» рассматривал возможность продажи казначейских акций на рынке, в том числе на площадках Гонконга или Сингапура.

Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).