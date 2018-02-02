Подразделения турецкого спецназа водрузили флаг Турции на вершине горы Дармык, очищенной от террористов PYD/PKK в рамках операции «Оливковая ветвь».

Террористы PYD/PKK с 20 января подвергали ракетным обстрелам территорию турецкой провинции Килис с горы Дармык на северо-западе Африна.

После очистки горы от террористов военнослужащий 57-го батальона спецназа ВС Турции водрузил флаг на ее вершине, с гордостью отметив, что эта победа посвящается турецкому народу.

«Мы очистили гору Дармык от террористов, с которой виден турецкий Килис», — сказал военнослужащий (цитата по «Анадолу»).

Происходящее снимал на видео другой турецкий солдат.