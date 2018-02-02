Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Аловсату Агаларову звания «Заслуженный журналист».
Он удостоен награды за эффективную многолетнюю работу в журналистской и издательской сфере.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Аловсату Агаларову звания «Заслуженный журналист».
Он удостоен награды за эффективную многолетнюю работу в журналистской и издательской сфере.
Дата: 2018/02/02 19:01
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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