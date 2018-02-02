29-31 января и 1 февраля на территориях Сабунчинского и Бинагадинского районов Баку были проведены мероприятия по борьбе с незаконной миграцией. В результате проведенных мероприятий были выявлены 89 граждан Индийской республики, передает АПА.

Как заявили в Государственной миграционной службе, в ходе расследования было установлено, что они прибыли в страну по визе, у 36 из них отсутствовала регистрация по месту пребывания, у 31 – закончился срок визы, 19 – нарушили цель визита в Азербайджанскую республику и 1 человек проживал не по месту регистрации.

Стало известно, что приезд указанных граждан в Азербайджан с целью якобы обеспечения их работой организовали граждане Индии Мохаммад Сакари, Алимуддин Саикх, Алларакх, Патхан Жунедкхан Мукимкхан и гражданин Исламской республики Пакистан Саджид Фраз.

В результате проведенных мероприятий организаторы нелегального канала Мохаммад Сакари, Алимуддин Саикх и Патхан Жунедкхан Мукимкхан были задержаны. Другой член организованной группы Алларакх по кличке «Мунна» был задержан 31.01.2018 года в международном аэропорту имени Гейдара Алиева при попытке уехать из Азербайджана и помещен в Центр содержания нелегальных мигрантов города Баку.

Члены указанной организованной преступной группировки под предлогом получения для въезжающих на территорию страны граждан Индии разрешения на временное проживание под предлогом устройства на работу и получения образования брали у каждого из них по 400-500 долларов США, а также обещали легализовать их пребывание в Азербайджанской Республике. В частности, жена Саджида Фраза, гражданка Азербайджанской Республики Фраз (Гасымова) Гюнель Ильгар гызы (25.02.1992 г.р.) обещала организовать прием иностранцев в университеты.

Кроме того, гражданин Азербайджана, житель Баку Гумбатов Ватан Мамедали оглу и его теща Нагиева Рафига Гараоглан гызы предоставили некоторым из этих иностранцев жилые участки в поселке Рамана города Баку.

В то же время, другая гражданка Азербайджана, зарегистрированная в поселке Балаханы Сабунчинского района города Баку, Аскерова Вафа Тельман гызы предоставила 8 иностранцам жилой участок в поселке Балаханы. Незаконные действия указанных иностранцев были доказаны, факты нашли свое подтверждение, действующий канал незаконной миграции пресечен.