Таможенные органы пресекли ввоз более 1,6 кг героина в Азербайджан, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Биласуварского таможенного управления (БТУ) обнаружили 1,635 кг героина в ручной клади гражданина Азербайджана Билала Гусейнова, следовавшего из Ирана»,- отмечает комитет.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», кроме того, Б.Гусейнов также провозил 3,506 гр. психотропного вещества метамфетамин, 3,214 гр. опиума.

Отмечается, наркотики были спрятаны в упаковках стирального порошка, чая и сметаны.

«Б.Гусейнов утверждал, что не имеет какой-либо информации о наркотиках. По его словам продукты питания дал ему гражданин Ирана, для передачи третьему лицу на территории Азербайджана за определенную плату»,- отмечается в сообщении.

ГТК отмечает, что по факту были проведены оперативные мероприятия для выявления лиц, которые должны были получить «посылку».

«Оперативная группа задержала гражданина Азербайджана Эльяса Аббасова при получении наркотических средств и психотропных веществ»,- говорится в сообщении.