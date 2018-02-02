Российская сторона обеспокоена поставками вооружения из США и обучением грузинских военнослужащих, сообщил МИД России.

Как писал «Кавказский узел», Грузия неоднократно заявляла о намерении вступить в НАТО. В рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими, Грузия участвует в миротворческих операциях в Афганистане и Ираке. В сентябре 2017 года в Грузии проходили многонациональные учения НАТО Agile Spirit.

В ноябре 2017 года Госдепартамент США выдал положительное заключение на сделку по продаже Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 75 миллионов долларов.