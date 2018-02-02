Горсуд в Каспийске будет рассматривать дело в отношении гражданина Азербайджана, изнасиловавшего пятилетнюю девочку в Дагестане. Ребенок жил с матерью в Каспийске, а обвиняемый в педофилии был ее сожителем. Все извращения он снимал на камеру мобильного телефона.

— Он обвиняется по ч. 1 ст. 158 (кража), ч.ч. 1 и 2 ст. 228 (незаконное хранение наркотических средств), п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), — рассказали NEWS-R в Прокуратуре РФ в Республике Дагестан.

Как заявляют следователи, преступление произошло летом в 2017 году. Уже сейчас дело утверждено прокуратурой и передано в суд в Каспийске. По ходатайству следователей, иностранца отправили в камеру.