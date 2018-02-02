Главным другом Грузии являются США, тогда как врагом — Россия, говорится в исследовании «Кавказский барометр 2017» (Caucasus Barometr-2017).

«25% опрошенных в Грузии называют главным другом страны США (42% не определились), 7% — Азербайджан, также 7% — Украину, 6% — Турцию и 6% — Россию… Что касается главного врага, то 40% опрошенных таковым называют Россию (51% не определились), 3% — Турцию, 6% — другие страны», — говорится в исследовании.

Респондентов также спросили об их внешнеполитических пристрастиях. Членство Грузии в ЕС поддержало 45% респондентов, тогда как 28% отметили, что поддерживают частично (14% против). За членство в Евразийском союзе (ЕАЭС) высказалось 19% людей, тогда как 24% отметили, что поддрживают это частично — т. е. людей высказавшихся за евразийскую интеграцию потенциально где-то до 43% (38% против). За членство Грузии в НАТО высказалось около 41% и 26% частично (20% против).