На брянском участке границы правоохранители задержали азербайджанца, перевозившего 10 тонн белорусских яблок.

Все случилось в среду, 31 января, в Суражском районе Брянской области. Как пишет «Комсомольская правда», пограничники заметили автомобиль, который въехал на российскую территорию. Требования остановиться, водитель проигнорировал. Во время преследования правоохранители задержали автомобиль.

Осмотрев машину, пограничники обнаружили больше 10 тонн яблок с маркировкой европейских производителей. Документов на груз у водителя не было.

— За неповиновение требованиям правоохранителей и нарушение пограничного режима в пограничной зоне, гражданина Азербайджана оштрафовали на 1900 рублей,- говорят в пресс-службе брянской таможни.

Автомобиль и груз передали сотрудникам таможенной службы для принятия дальнейшего решения.