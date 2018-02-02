На территории Хатаинского района, на Зыхском оползневом участке, в поселке Нюбар Абшеронского района и на участке в поселке Масазыр наблюдается активность в динамике оползневого процесса, то есть в перечисленных местах продолжается оползневый процесс, стабильность отсутствует.

Об этом в пятницу сообщил Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки при министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Рафиг Гасанов.

Начальник отряда добавил, что наблюдается расширение трещин имеющихся на перечисленных участках.

Гасанов сказал, что через участок Гюнешлинского плато в поселке Ени Гюнешли Сураханского района проходит линия тектонического разлома.

«От воздействия природных и техногенных факторов на этом участке произошла активность. В настоящее время на почве наблюдаются видимые трещины, но в эти дни положение стабильное, серьезная активизация не наблюдается», — отметил Гасанов.

По словам начальника отряда, на территории Хатаинского района, на Зыхском оползневом участке, в поселке Нюбар Абшеронского района и на участке в поселке Масазыр наблюдается активность в динамике оползневого процесса, то есть в перечисленных местах продолжается оползневый процесс, отсутствует стабильность.

Гасанов добавил, что в Бинагадинском районе, Сабунчинском районе, в некоторых участках в поселке Маштага, в поселке Савалан, в поселке Ени Рамана и в поселке Масазыр Ашеронского района города Баку наблюдается активизация случаев наводнений. Наводнения на этих участках связаны с природными явлениями, возникшими по причине повышения грунтовых вод под воздействием атмосферных осадков.