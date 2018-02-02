Минский городской суд приговорил трех авторов российского информагентства Regnum — Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко — обвиняемых в разжигании национальной розни, к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года. Журналистов свободили в зале суда под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс».

Суд признал доцента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрия Павловца, брестского охранника Дмитрия Алимкина и главреда журнала «Новая экономика» Сергея Шиптенко виновными в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды через тексты, которые они писали для российского информационного агентства.

Всем троим суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет с отсрочкой исполнения наказания на три года. Согласно статье 77 У К Белоруссии, по истечении этого срока суд может как освободить осужденных от наказания или продлить срок отсрочки наказания, так и направить их в колонию.

Авторов «Регнума» задержали в декабре 2016 года. Задержание инициировало Министерство информации, которое предложило проверить тексты журналистов на предмет начилия в них проявления экстремизма. Уголовное дело завели на основании судебно-лингвистической экспертизы.

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил сожаление по поводу приговора. «Я могу только сожалеть о том, что вынесен такой приговор, но то, что исполнение хотя бы отсрочили, это уже более гуманно. Но на самом деле мы полагаем, что в данном случае не было оснований для привлечения к уголовной ответственности», — сказал он.

В марте 2017 года в Москве был задержан шеф-редактор агентства Юрий Баранчик. Задержание было инициировано Минском, однако российский суд не стал арестовывать журналиста.