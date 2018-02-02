Владимир Жириновский станцевал с молодежью в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание “Народные новости”. В Интернет попало видео с “зажигательными” движениями политика.

Либерал-демократ посетил заведение в рамках запланированной программы. Однако, по случайности в этот день торговый комплекс праздновал День Рождения. Владимир Жириновский решил своеобразно поздравить “именинника”.

Кандидат в президенты РФ от партии ЛДПР отметил, что перевыполнил свой план по танцам на ближайшие 50 лет.