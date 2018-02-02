Пресс-служба посольства Республики Казахстан в Азербайджане выступила с заявлением относительно публикации Forbes Kazakhstan о том, что казахстанский предприниматель, близкий родственник президента Назарбаева Кайрат Боранбаев, являющийся партнером фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA), выразил желание пожертвовать средства на восстановление Верхней мечети в городе Шуша, расположенном на оккупированных территориях Азербайджана.

Как заявили в посольстве РК в Азербайджане сайту Minval.az, «по имеющимся у них проверенным данным, казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев никогда не посещал Нагорный Карабах, не осуществлял и не планировал финансирование там каких-либо проектов».

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