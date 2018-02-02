Британская компания Skyrora, научно-исследовательский центр которой расположен в городе Днепр, в первом квартале 2018 года проведет испытания двигателя RP-1 суборбитальной ракеты Skyrora 1, а в четвертом – тестовый запуск носителя, в пятницу, 2 февраля, сообщает Lenta со ссылкой на SpaceNews.

По словам менеджера по развитию бизнеса Даниеля Смита, компоненты суборбитального носителя уже распечатаны на 3D-принтере.

«Сейчас все идет очень быстро. Мы уже распечатали на 3D-принтере различные компоненты нашего суборбитального носителя и обсуждаем его тестирование. Мы ожидаем существенный рост нашей британской команды в первом квартале, особенно с производственной стороны бизнеса», – сказал он.

Старт британско-украинского носителя, предназначенного для запуска наноспутников, произойдет с площадки, расположенной в Шотландии.

Согласно плану, тяга Skyrora 1 на уровне моря составит 30 килоньютонов. Двигатель носителя работает на керосине и перекиси водорода.