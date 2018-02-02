В пятницу в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана состоялось открытие предприятие по переработке кормов.

Как передает Тренд, об этом сообщает министерство экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, предприятие было построено в рамках проекта «Социально-экономического развития», совместно финансируемого Агентством по международному развитию США (USAID) и правительством Азербайджана. На предприятии были созданы производственный участок для переработки кормов и склад, а также установлены два агреагат по очистке семян, мощностью две тонны в час, установка по перемалыванию корма и резке травы.

Как отметил присутствующий на открытии заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, слова которого приведены в сообщении, реализация различных бизнес-проектов в Джоджуг Марджанлы, в частности создание предприятия по переработке кормов, поспособствует социально-экономическому развитию села и обеспечению занятости.