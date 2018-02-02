Учредитель компании AS Qrup İnvestment Шахин Мовсумов принял участие на встрече, организованной в Тбилиси Грузинской бизнес ассоциацией между руководителями государства и членами ассоциации. Встреча, на которой приняли участие премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили, министр сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе и столичный мер Кахабер Каладзе, прошла 31 января 2018 года.

На встрече обсуждались условия, созданные в Грузии для частного сектора, работающие в стране ведущие компании оценили различные компоненты бизнес-среды Грузии, в том числе макроэкономическое состояние, судебную систему, правовые рамки, налоговую среду, рынок труда. Премьер-министр Квирикашвили, выступая перед членами ассоциации, сообщил о позитивных результатах в макроэкономических показателях Грузии в 2017 году, валовом внутреннем продукте, в международной торговле, экспортном потенциале.

В ходе встречи Шахина Мовсумова и премьер-министра Георгия Квирикашвили обсуждалось развитие в последнее время бизнес отношений между Грузией и Азербайджаном.