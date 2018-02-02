Проект «Южный газовый коридор», как и планировалось, заработает летом текущего года, в то время как заполнение Трансанатолийского трубопровода (TANAP) природным газом в Турции уже началось несколько дней назад, сказал заместитель вице-президента по инвестициям и маркетингу азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Виталий Беглярбеков в ходе своего выступления на Европейской газовой конференции в Вене (Австрия).

«Мы с гордостью можем сказать, что «Южный газовый коридор» (ЮГК) будет открыт в 2018 году, и летом газ начнет поступать по нему сначала в Турцию, а затем в 2020 году в Европу», — сказал Беглярбеков.

Как передает Тренд, по его словам, деятельность по разработке второй фазы газового месторождения «Шах Дениз» продолжается, но скважины, необходимые для запуска добычи, уже пробурены.

«Трубопровод TANAP готов более чем на 91 процент, а заключительное звено ЮГК — Трансадриатический трубопровод (TAP), идущий от турецкой границы до южной Италии через Грецию, Албанию и Адриатическое море, построен на 65 процентов», — сказал Беглярбеков.

Он отметил, что после поставок первого газа из Азербайджана в Грузию и Турцию в этом году TANAP нарастит поставки в Турцию до законтрактованных шести миллиардов кубометров в год к 2020 году.

«TAP поставит первый газ в Грецию в 2020 году, после чего будет постепенно наращивать поставки до 10 миллиардов кубометров ежегодно, в том числе около 8,5 миллиарда кубометров в год для Италии, около одного миллиарда кубометров в год для Греции и один миллиард кубометров в год для Болгарии. Болгария будет получать газ через интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который, как ожидается, будет построен консорциумом из греческой Depa, итальянской Edison и болгарской Bulgartransgaz к 2020 году. Чтобы обеспечить поставки, производство в рамках «Шах Дениз-2″, как ожидается, достигнет пика в 16 миллиардов кубометров (дополнительно к девяти миллиардам кубометров в рамках первой фазы) к 2024-25 году, или даже раньше», — сказал Беглярбеков.