«Проводимую в связи с взрывом на оружейном складе N-ской винской части Минобороны в Хызы операцию планируется завершить в течение 7-10 рабочих дней».

Об этом АПА сообщил специалист Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмаилов.

Он сказал, что после взрыва личный состав ANAMA прибыл на место происшествия: «В связи с произошедшим в Хызы был создан оперативный штаб. В штаб входят представители МЧС, МВД, Внутренних Войск МВД и Станции неотложной скорой медицинской помощи Минздрава. Сначала территорию осмотрела следственная группа ANAMA. Были определены границы разброса боеприпасов и их осколков».

По его словам, проверки проходили в течение 124 рабочих дней. К этому времени было проверено 96 млн. кв.м. территории, обнаружено более 25 тыс. неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Специалист ANAMA отметил, что во время проведения операций в школах и больницах, расположенных в поселке Гилязи, сёлах Ситалчай, Шурабад и Ени Яшама Хызынского района, а также в местах массового скопления людей, были проведены разъяснительную работу: «Людям были розданы фотографии разбросанных по территории боеприпасов, чтобы они, увидев подобные боеприпасы, взрывчатых элементов незамедлительно позвонили в ANAMA, на горячие линии «112» МЧС и «102» МВД. До настоящего времени сотрудниками ANAMA были проведены более 10000 разъяснительных работ о соблюдении мер безопасности против мин и неразорвавшихся военных боеприпасов».

В настоящее время оперативные работы продолжаются в горной местности.

Отметим, 27 августа 2017 года в складе хранения оружия и боеприпасов воинской части Министерства обороны, расположенной в Хызы, произошел взрыв.

По факту правоохранительные органы ведут расследование.