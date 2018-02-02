Заместитель министра здравоохранения Нигяр Алиев подписала распоряжение «О проведении обязательного медицинского обследования населения Азербайджанской Республики», согласно которому медицинское обследование будет проводиться в стране с 12 февраля по 12 мая 2018 года.

Руководителям медицинских учреждений в городах и районах республики поручено взять под личный контроль проведение обследований.

Распоряжением предусмотрено проведение обследований на местах, в случае необходимости проводить дополнительное обследование и лечение лиц в специализированных медицинских учреждениях Баку, а также осуществление других оздоровительных мероприятий.

Руководителям крупных медицинских учреждений поручено систематически направлять в регионы страны группы специалистов.

Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с 2014 года проходит бесплатная диспансеризация населения. Ежегодно абсолютное большинство населения республики старше 18 лет проходит диспансеризацию, нуждающиеся привлекаются к амбулаторному и стационарному лечению, при необходимости направляются в специализированные медицинские учреждения.

Как ни странно, данная инициатива — по сути правильная и нужная, — была воспринята большинством читателей «в штыки». Негативные комментарии наводнили социальные сети. В частности, люди пишут о том, что данная повальная проверка здоровья есть ни что иное как обычная обираловка (хотя обследование, согласно сообщению Минздрава, будет проходить в бесплатном режиме).

В принципе, понятно недоверие народа, любую госинициативу воспринимающего с недоверием и иронией, благо прецедентов было предостаточно. Но в данный момент все же стоит стереть улыбку сарказма с лица и серьезно подумать: а может быть, действительно стоит пойти и обследоваться? Ведь, согласно статистике, в Азербайджане высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Несколько лет назад в ходе диспансеризации (правда, не обязательной, но желательной) было выявлено 78797 больных детей. А значит, был сделан ход на встречу гражданам, и ход этот принес свои результаты, и родители больных детей вовремя приняли меры. Стоит задуматься и перестать мыслить такими клише как «Ничего не болит — значит, здоров». Давайте вспомним, сколько серьезных заболеваний протекает практически бессимптомно. И если уж государство действительно хочет проявить хорошую и нужную инициативу, давайте воспринимать ее как благо, а не как вред. Предупрежден — значит вооружен, не стоит забывать об этом. А бичевать недостатки нужно тогда, когда они будут на самом деле выявлены.