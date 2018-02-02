Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков продал все принадлежавшие ему последние полгода акции, сообщает «Интерфакс». Инсайдер сократил свой пакет с 0,0007611037% до 0% 25 января.

Этот пакет был приобретен господином Зубковым 8-9 июня 2017 года. Покупка акций обошлась ему в 21,5 млн руб., от продажи он выручил 27 млн руб.

Виктор Зубков и ранее продавал свой пакет акций, а затем вновь покупал ценные бумаги «Газпрома». В первый раз господин Зубков продал свою долю в 2014 году (купив в 2013), а во второй — в 2016 году (купив акции в 2015).