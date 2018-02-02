Для попавших под визовые санкции людей США могут сделать исключения на въезд в страну, если это касается национальных интересов в области безопасности. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, комментируя недавний визит в страну директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, передает «Интерфакс».

«Нет секрета в том, что, несмотря на серьезные разногласия с российским правительством, есть области, где Россия и США должны сотрудничать, и одна из этих областей — борьба с терроризмом и ИГИЛ», — отметила Нойрет.

Как сообщалось ранее, в минувший вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия информирует спецслужбы США о готовящихся терактах. Тогда же посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что директор СВР Сергей Нарышкин провел консультации с американскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом в ходе визита в США.