Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принес извинения за агитационные высказывания в пользу главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сделала Пескову замечание из-за агитации за Путина.

Пресс-секретарь главы государства пообещал впредь быть аккуратным в своих высказываниях в ходе избирательной кампании.

«Но, вместе с тем, конечно, я исхожу из того, что это не относится к неосвещению деятельности президента Путина как действующего президента и главы государства», — добавил Песков.

В понедельник, 29 января, Песков заявил, что президент Владимир Путин является «абсолютным лидером политического Олимпа». Тогда пресс-секретарь отметил, что с Путиным на данном этапе «вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать».