Юрист Аслан Исмайлов привлечен к суду в порядке частного обвинения и признан обвиняемым. Такое решение принял 1 февраля судья Сабаильского районнго суда Азер Тагиев.

Иск против Исмайлова подал глава партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев. Он просит суд привлечь к ответственности Исмайлова по статьям 147 (клевета) и 148 (оскорбление) УК, отмечает Туран.

1 февраля Исмайлов был доставлен в суд полицией. Юрист сообщил, что его забрали из офиса. Несмотря на то, что в суд с целью поддержки Исмайлова пришли десятки человек, их не пустили в зал. Полицейские не позволил им даже стоять перед зданием суда.

На подготовительном заседании Гаджиев заявил, что счел оскорбительным то, что Исмайлов в соцсетях назвал его «одушевленным» («canlı»).

А утверждение о том, что Гаджиев шантажируя других, получает у них деньги, истец назвал клеветой.

Исмайлов заявил о необоснованности иска и просил суд не принимать его в производство.

Однако судья Тагиев принял дело и признал Исмайлова обвиняемым.

Слушания по существу назначены на 7 февраля.

Исмайлов считает, что Гаджиева используют, как средство, чтобы наказать Исмайлова за его разоблачения фактов коррупции.