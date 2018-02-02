Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил спикера Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтая Асадова орденом «Шереф» (Честь) Казахстана.

Как передает Интерфакс Азербайджан со ссылкой на пресс-службу азербайджанского парламента, награду О.Асадову вручил находящийся с рабочим визитом в Азербайджане председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

Спикер азербайджанского парламента награжден за вклад в государственную политику и общественную деятельность, в социальное, экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.