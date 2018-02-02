Пыточные гестапо хотят превратить в Германии в роскошные квартиры для местных жителей. Об этом сообщает The Guardian.

Подобное решение властей Гамбурга, где находилась штаб-квартира гестапо, вызвало возмущение тысяч немцев. Родственники погибших и пострадавших от действий нацистов во времена Третьего рейха вышли на акцию протеста. «Ни один из тех, кого доставляли сюда для допроса, не выходил без травм и повреждений», — заявил Детлеф Бааде, отца которого пытали в 1933 году.

По сведениям издания, из помещений, ранее принадлежавших гестапо, в частности, планируют создать 88 квартир класса-люкс, а также отель со 126 комнатами, ресторан, бары и магазины. Здание уже выкупил застройщик.

В августе прошлого года стало известно, что власти курорта Закопане на юге Польши намерены превратить в музей здание бывшей штаб-квартиры гестапо, которое в настоящее время используется как отель.

Гестапо — тайная государственная полиция Третьего рейха в 1933-1945 годах. Занималось преследованием инакомыслящих и недовольных властью фюрера Адольфа Гитлера, было важнейшим инструментом карательной политики нацистской Германии.