Актер Чак Норрис подал иск на $30 млн из-за ситуации с сериалом «Крутой Уокер», где он сыграл главную роль, передает «Газета».

Ответчиками выступают компании CBS и Sony Pictures Television. Артист обвиняет их в нарушении контракта, согласно которому они должны были выплачивать проценты от показа популярного шоу.

Иск от имени Норриса подан его компанией Top Kick Productions в Высший суд Лос-Анджелеса.

«Крутой Уокер» выходил на CBS с 1993 по 2001 гг. Было отснято восемь сезонов. Сериал показывали более чем в 100 странах.