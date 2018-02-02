Глава ЦИК Элла Памфилова сделала пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову замечание за агитационное высказывание в пользу Владимира Путина, кандидата на предстоящих выборах

«Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», — сказала Памфилова в пятницу на заседании ЦИК, передает РБК.

По словам Памфиловой, речь идет о сделанном 29 января высказывании Пескова о Путине, в котором были «очевидные признаки агитации».

По состоянию на 2 февраля в предвыборной гонке осталось восемь кандидатов. Помимо кандидатов от КПРФ и ЛДПР Павла Грудинина и Владимира Жириновского, подписи для регистрации кандидатом на президентских выборах сдали Владимир Путин (идет как самовыдвиженец), Григорий Явлинский («Яблоко»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин (выдвинут «Российским общенародным союзом»), Борис Титов (Партия роста) и Ксения Собчак (ее поддерживает партия «Гражданская инициатива»). Выборы состоятся 18 марта.