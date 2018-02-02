Казалось бы, вопрос простой: действительно – почему? Ведь в осенне-зимний сезон риск заболеть ОРЗ и ОРВ очень высок, тем более в местах массового скопления народа (в данном случае речь идет о школах). Иногда в течении недели не выходят на занятия 25-30% учащихся каждого класса.

Согласно закону, если в класс из-за болезни не приходит на занятия 30% учащихся, класс объявляется карантинным. Если заболевает 39% общего количества учащихся в школе, то школа входит в режим карантина сроком не менее 10-ти дней.

Карантин активно применяется в повседневной противоэпидемической практике. Карантин предполагает прекращение посещения больных в стационарах во время эпидемий гриппа, дети в дошкольных учреждениях разобщаются, запрещается приём новых детей, перевод детей из группы в группу, активно выявляются и изолируются заболевшие дети.

Для профилактики инфекционных болезней карантин предусматривает недопущение в школу и другие детские учреждения носителей инфекции, а также соприкасающихся с инфекционными больными. Также карантин предполагает выявление и изоляцию больных, ряд санитарных мер, например, санитарную обработку, дезинфекцию, иммунизацию.

Правда, период карантина потом может сказаться на каникулах – их попросту могут отменить из-за того, что дети достаточно сидели дома – успели и поболеть, и отдохнуть. Самое важное правило условий карантина – допуск детей и персонала в дошкольные учреждения только полного выздоровления. Данные меры в идеале позволяют не допустить распространения инфекции среди детей и уменьшить число заболевших.

В редакцию Minval.az поступил тревожный сигнал от нашего читателя Велиева Гулама, ребенок которого учится в лицее «Терреги». Г. Велиев рассказал, что в школе свирепствуют самые разнообразные вирусы. Но при всем этом руководством не принимается никаких мер: карантин не объявляют не смотря на тот факт, что в школу приходят больные дети, создавая опасность для всех остальных. В лицее очень много заболевших, много отсутствующих, причем, помимо ОРЗ и ОРВ в среди учеников зафиксированы вспышки таких серьезных заболеваний как ветрянка и скарлатина.

Не лучше обстоят дела и в других школах города. Что же мешает объявлению карантина?

Как выяснилось, отсутствию карантина в учебных заведениях способствуют несколько весомых причин, которые, наслаиваясь одна на другую, создают «снежный ком» больших и серьезных проблем.

В первую очередь, это безграмотность родителей, которые приводят в школу больных или еще не полностью выздоровевших детей. Обычно, если у ребенка падает температура, его уже априори считают здоровым. А тот факт, что ребенок все еще кашляет или чихает – почему-то многие родители воспринимают как «остаточное явление, которое и так пройдет». Но, как правило, эти «остаточные явления» при остановке лечения и несоблюдении правил изоляции переходят в фазу рецидивного заболевания, которое может оказаться более свирепым и нанести удар по жизненно важным органам – легким, сердцу, мозгу. Таким образом, заболевание, которое ребенок переносит на ногах, может длиться несколько месяцев, потому что резко падает иммунитет, и организм становится более уязвимым к любой – даже самой пустяковой – инфекции.

Кроме того, из поликлиник в школы должен приходить статистический отчет количества заболевших учеников. Но такая практика, как выяснилось, отсутствует.

Кроме того, справки для заболевших детей выписываются врачами поликлиники на неделю, максимум на две – вместо положенного в таких случаях 21 карантинного дня. Самое интересное, что диагноз «простуда» пишут даже тем детям, которые болеют ветрянкой.

Получается одна большая проблема: согласно сведениям из поликлиник санэпидемстанции должны объявлять об эпидемии в школах и закрывать их на карантин. Но для того, чтобы санэпидемстанция объявила о своем решении, нужна обязательная проверка школьных и дошкольных учреждений Минздравом. Пока не будет проверки со стороны соответствующих органов системы здравоохранения, в ходе которой поступит соответствующее распоряжение, ни одно учебное заведение карантин объявить не может.

Согласно опросу читателей в социальной сети Фейсбук нам удалось выяснить, что вот уже много лет школы Азербайджана не закрываются на карантин – даже в период самых острых вспышек сезонных заболеваний.

Главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев призвал население соблюдать простые правила профилактики. К примеру, человеку, заболевшему гриппом или ОРВИ, не следует приходить на работу и посещать общественные места. По его словам, в Азербайджане терпимо относятся к больному гриппом на работе, забывая, что в итоге он может заразить весь коллектив. То же самое касается и школ, и дошкольных учебных заведений.

Как видно, дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих. И на самом деле отсутствие грамотной работы в системе школа-поликлиника-Минздрав может привести к самым непоправимым последствиям.

Отметим, что в ходе начавшейся вчера весенней сессия Мили Меджлиса депутаты обсуждают самые разнообразные (и, скажем, не особо важные) вопросы. Так почему «народным избранникам» не поднять вопрос о налаживании четкой работы в этой следственно-причинной цепочке? Ведь забота о нации всегда должна оставаться приоритетной.

Яна Мадатова

Minval.az