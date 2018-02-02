3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами будет туман. Подует умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3°, днем 8-12° тепла, в Баку ночью 0-2°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В отдельных местах будет туман. Подует временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 3-8° тепла.