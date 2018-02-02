«В прошлом году на основе обращений госорганов и населения в 11 аптеках были проведены проверки. В результате проверок 600 коробок с лекарственными препаратами были изъяты из продажи».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель завотделом фармацевтических субъектов Центра аналитической экспертизы Минздрава Парвиз Азизбеков.

П. Азизбеков отметил, что проверки в аптеках проводятся согласно законодательству в плановом либо внеплановом порядке.

Он подчеркнул, что Аналитический центр экспертизы планирует проведение внеплановых проверок.