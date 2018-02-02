В Котайкской области Армении за долги похитили ребенка.

Как сообщили NEWS.am в пресс-службе полиции Армении, 1 февраля в полицейское отделение Наири обратилась 37-летняя жительница города Егвард Варсеник А. Она сообщила о том, что в тот же день примерно около 14:00 44-летняя жительница Егварда Марине А. обманным путем повела к себе домой ее 10-летнюю дочь А.А..

Выяснилось, что Варсеник задолжала Марине. Последняя пошла на крайнюю меру, заявив, что пока Варсеник не вернет ей деньги, она ей не отдаст дочь.

По данному факту в полиции началось расследование.

Девочка является ученицей третьего класса.