В новой программе «Звезды под гипнозом» звезды российского кино и шоу-бизнеса предстанут в совершенно неожиданном для зрителей свете. Находясь под воздействием гипноза, они будут совершать действия, которые им внушит гипнолог Иса Багиров.

Вместе с Исой Багировым проект ведет Максим Галкин.

Иса Багиров получил известность благодаря участию в шоу «Экстрасенсы против детективов».

Иса Багиров — медийный экстрасенс, дипломированный юрист международного права, психолог, гипнотизер и преподаватель гипноза, специалист фэншуй. Является сыном ясновидящей Галины Багировой. которая стала известной после участия в проекте «Битва экстрасенсов». Для того, чтобы у телезрителей не было никаких сомнений в том, что происходящее — чистая правда, Иса Багиров задействует зрителей из зала.

Прямая трансляция.