Новый министр налогов Микаил Джаббаров в определенные дни недели пользуется служебным автомобилем марки «NAZ-Lifan» производства Нахчыванского автозавода. Можно думать, что М.Джаббаров, в отличие от многих других министров, придерживается рекомендаций Президента Ильхама Алиева об использовании официальными структурами автомобилей производства своей страны.

Вызывает вопрос, автомобилями каких марок пользуются другие министры и их заместители?

В министерстве экологии и природных ресурсов на запрос издания Axar.az ответили, что министр Гусейн Багиров ходит на работу пешком, только в случае выезда на мероприятия пользуется служебным автомобилем «BMW».

«Действительно, и бакинцы могут подтвердить, что министр Багиров на протяжении многих лет ходит на работу пешком, причем в лучшем случае в сопровождении помощника.

В министерстве культуры и туризма ответили, что лишь сам министр и его заместители пользуются служебными автомобилями, министр Абульфаз Караев пользуется автомобилем марки «BMW», а его замы – «Nissan».

Другие министерства не ответили на запросы, направленные более недели назад», — отмечает издание.

Отметим, что министры и их заместители в основном пользуются автомобилями марок «BMW» и «Mercedes».