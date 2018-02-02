Заместитель министра здравоохранения Нигяр Алиев подписала распоряжение «О проведении обязательного медицинского обследования населения Азербайджанской Республики».

Согласно распоряжению, медицинское обследование будет проводиться в стране с 12 февраля по 12 мая 2018 года.

«Руководителям медицинских учреждений в городах и районах республики поручено взять под личный контроль проведение обследований.

Распоряжением предусмотрено проведение обследований на местах, в случае необходимости проводить дополнительное обследование и лечение лиц в специализированных медицинских учреждениях Баку, а также осуществление других оздоровительных мероприятий.

Руководителям крупных медицинских учреждений поручено систематически направлять в регионы страны группы специалистов», — отмечает пресс-служба Минздрава.