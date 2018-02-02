31 января в журнале «Forbes Казахстан» вышла информация со ссылкой на сообщение фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) о том, что один из самых богатых людей Казахстана, бизнесмен Кайрат Боранбаев будет финансировать восстановление мечети «Гевхар ага» в оккупированной Шуше. Как говорится в сообщении фонда, опубликованном на официальной странице в Facebook, Кайрат Боранбаев выразил желание сделать пожертвование на восстановление этого памятника. В сообщении также отмечается, что этот проект «даст возможность не только представить историко-культурное наследие региона и Шуши, но и создать новый центр на «туристической карте Арцаха».

Как сообщает Minval.az, впервые информация об этом была опубликована на сайте фонда еще 28 июня 2017 года. Как пишет журнал, восстановление мечети началось в 2007 году, а в 2017 году иранские специалисты по заказу «министерства экономики Нагорного Карабаха» завершили проектные работы по восстановлению мечети.

Отметим, что К.Боранбаев является родственником президента Нурсултана Назарбаева, а точнее тестем президентского внука. Сын дочери Назарбаева Дариги — Айсултан Назарбаев женился на дочери Кайрата Боранбаева — Алиме Боранбаевой. По рейтингу журнала «Forbes Казахстан» Кайрат Боранбаев занимает 13 строчку среди 50-ти богатейших людей страны. Его состояние составляет 430 миллионов долларов. Он владеет такими предприятиями, как «ELI, Esentai Tower», «TPIJ, Esentai Mail», «TP1J “AjiManbi». Бизнесмен является франчайзи «Макдоналдса» в Казахстане, Беларуси и 13 регионов России. Имя Кайрата Боранбаева почти не упоминалось в казахстанской прессе до середины 2013 года — до новостей о женитьбе Айсултана Назарбаева, внука президента Казахстана на дочери бизнесмена.

Связи с армянами

Кайрат Боранбаев является партнером фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA). Он также является одним из доноров премии «Авроры», проводимой в связи с признанием «армянского геноцида». Согласно другой информации, К.Боранбаев в 2015 году посетил Армению и Нагорный Карабах.

Фонд «Инициативы развития Армении» (İnitiatives for Development of Armenia İdeA) был учрежден проживающим в России Рубеном Варданяном и его супругой Вероникой Зонабенд. Кроме того, Р.Варданян с 2015 года является учредителем премии «Аврора». По версии «Forbes», Варданян занимает 99-ю строчку среди 200 самых богатых предпринимателей России, его капитал оценивается в 950 миллионов долларов. Он принимал участие в мероприятии компании «AjiMajibi», принадлежащей К.Боранбаеву.

Снова синдром Рахата Алиева?

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда отличался принципиальной позицией по Карабаху. До присоединения Армении к Евразийскому союзу Назарбаев проявил политическую волю и заявил, что, Армения может присоединится к ЕАЭС только в рамках признанных на международном уровне границ, то есть, без Карабаха. Начавшаяся в то время в армянских медиа кампания против Назарбаева продолжается по сей день. Из-за этой кампании Назарбаев не поехал в октябре 2016 года в Ереван на саммит ОДКБ. 21-23 сентября 1991 года тогдашний президент России Борис Ельцин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетили регион нагорно-карабахского конфликта и 23 сентября 1991 года в Железноводске подписали совместное коммюнике по итогам визита. Это был первый международный документ, предусматривающий урегулирование карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. В дальнейшем Назарбаев многократно проявлял справедливую и принципиальную позицию в связи с карабахским урегулированием. Выступления Назарбаева в поддержку справедливой позиции Азербайджана на самых высоких международных трибунах, его заявления в этом направлении достигли цели. Визит Назарбаева в Азербайджан 2-4 апреля 2017 года еще больше укрепил взаимное доверие между нашими странами, создал новый виток в отношениях двух братских стран. Награждение в ходе этого визита Назарбаева самой высшей наградой Азербайджана – орденом «Гейдара Алиева» — еще раз показало, что взаимоотношения двух стран находятся на высоком уровне.

Возможно, на «самодеятельность» Боранбаева оказали влияние не только деловые связи с армянами, но и наличие широкой бизнес-сети в России и реклама Ираном инициатив по восстановлению «Персидских памятников в Карабахе». Но кто даст гарантию, что из-за таких инициатив Боранбаев или другие предприниматели не станут проводить деятельность в Крыму и на других оккупированных территориях. Не трудно спрогнозировать, что в этом случае сложится отрицательное отношение к его стране. В любом случае, вызывает сожаление, что лицо, которое ставит свои бизнес интересы превыше политических интересов своей страны, является родственником мудрого политика Назарбаева. Можно предположить, что неверные действия Боранбаева будут пресечены, и казахскому народу не придется пережить еще один синдром Рахата Алиева.

Напомним, что строительство Верхней мечети города Шуши было завершилось в 1883 году по проекту архитектора Кербалаи Сефихана Карабаги (кстати, в журнале «Forbes Казахстан» он указан в качестве «иранского архитектора», что является армянской провокацией). Оставшаяся в полуразрушенном состоянии после оккупации Шуши в 1992 году мечеть в настоящее время представляется оккупантами в качестве «персидского памятника архитектуры». Сообщается, что после ремонта мечеть будет использоваться для привлечение иранских туристов.

Minval.az