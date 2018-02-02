Проживающий в Турции азербайджанский бизнесмен, президент группы компаний Palmali Мубариз Мансимов выставил на продажу свою недвижимость в Баку.

По информации сайта Lent.az, на продажу выставлен бакинский 4-этажный офис Palmali, первоначальная стоимость которого оценивается в 5 млн.

Кроме того, на продажу выставлены и другие объекты бизнесмена. Среди них, как отмечает агентство, есть квартиры в многоэтажном доме, расположенном на улице «Тебриз».

Продажу своих объектов Мансимов поручил супругу своей сестры, известному бизнесмену Ашуру Агаеву.