Исследователям из Стэнфордского университета удалось устранить опухолевые клетки у мышей, которые страдали от неизлечимого метастазного рака.

Ученые внедрили в злокачественные ткани небольшое количество иммуностимулирующих препаратов, сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.

Иммунные клетки – Т-лимфоциты – способны распознать и атаковать клетки, включая опухолевые, несущие определенные антигены. По мере развития рака, злокачественными тканями приобретается устойчивость к Т-клеткам. В результате этого иммунный ответ оказывается неэффективным. Для борьбы с резистентными опухолями врача применяют гибридные белки, благодаря которым лимфоциты перепрограммируются и становятся более эффективными в лечении рака. Однако подобные подходы являются дорогостоящими и могут вызвать нежелательные побочные эффекты.

Новый метод предусматривает инъекцию в опухолевую ткань короткого участка ДНК – олигонуклеотида CpG. Благодаря ему усиливается синтез белка ОХ40, который находится на поверхности Т-клеток.

Другим веществом, которое внедряется в злокачественную ткань, является антитело, связывающееся с ОХ40. Оно помогает «настроить» лимфоциты, которые находятся внутри опухоли, на борьбу с раком.

В результате исследования была получена небольшая популяция Т-клеток, которые борются только со злокачественной тканью. Впоследствии они способны покинуть опухоль и попасть в другие участки тела, распознавая возможные метастазы.

Вместе с тем у мышей, которые болеют раком молочной железы, инъекция вызвала уменьшение обработанной области новообразования и нетронутых опухолей, что позволило значительно увеличить продолжительность жизни грызунов.